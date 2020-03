Após ser diagnosticada com coronavírus, Fernanda Paes Leme recebe alta médica!

29/03/2020 | 17:10



Fernanda Paes Leme usou as redes sociais neste domingo, dia 29, para compartilhar com seus fãs e seguidores que após um grande susto e ser diagnosticada com o coronavírus, agora ela está de alta médica.

No relato feito pela atriz, ela comenta que continua em quarentena, mas no estágio que se encontra ela não pode mais transmitir o vírus para ninguém.

Botei até vestido e o sorriso tá largo porque após 14 dias desde o primeiro sintoma, em isolamento domiciliar e agora assintomática, estou de alta médica. Não posso mais transmitir o corona a ninguém. Isso já me alivia muito. A sensação de ser um risco à vida de alguém é horrível. Bom, me sinto aliviada sim, mas não tranquila. saio de um isolamento e continuo na quarentena.

Mas mesmo de alta médica, Fernanda Paes Leme ainda vai fazer novos exames e ter um acompanhamento um pouco mais de longe dos médicos.

Ainda irei fazer uma série de exames, quando tiver a oportunidade, para descobrir como estou por dentro, se existe alguma consequência disso tudo. Porque é algo completamente novo pra gente. (...) Seguimos juntos, porém separados, nessa jornada. Celebrando cada vitória, lamentando cada perda. Não é só sobre mim, é sobre nós. É sobre a humanidade de cada canto do mundo e também a humanidade que tá dentro de você. Que a gente tenha força, fé e quem puder FICA EM CASA!

Esperamos que não tenha nenhuma sequela, né!?