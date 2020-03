Espanha endurece quarentena por coronavírus; Reino Unido tem 209 novas mortes

29/03/2020 | 16:53



A Espanha agiu neste domingo para endurecer a quarentena no país e proibiu todo o trabalho não essencial, para tentar conter a disseminação do coronavírus. O chefe de emergências de saúde do país, Fernando Simón, disse que o número de pessoas em unidades de terapia intensiva continua aumentando e os hospitais estão em seus limites em várias regiões. "É por isso que temos que aplicar estritamente as medidas de controle", reforçou.

Hoje, a Espanha registrou 838 novas mortes por Covid-19, um novo recorde diário, e totalizou 6.528 mortes decorrentes da doença. O número de infectados por coronavírus no país atingiu 78.797.

O Reino Unido, por sua vez, registrou 209 novas mortes por coronavírus nas últimas 24h, o que elevou o total de óbitos para 1.228. O total de casos é de 19.522, de acordo com o ministério da Saúde do país.