Simone Zucato revela que está infectada pelo COVID-19

29/03/2020 | 15:11



Nas redes sociais, alguns famosos já se manifestaram publicamente após terem sido diagnosticados com o novo coronavírus, doença que se tornou uma pandemia global no dia 11 de março, conforme classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde.

A atriz Simone Zucato usou as redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores como está sendo a sua rotina depois de ser infectada pelo vírus do coronavírus.

- Há alguns dias comecei com uma tosse seca. Dessas que a gente pega numa gripe comum. Na madrugada acordei com uma dor de cabeça muito forte, e na manhã seguinte tive febre. Febre alta. Depois veio o desconforto para respirar. Sim, estou com o COVID-19. E olha que eu me cuido desde que soube que esse vírus começou na China.

A atriz ainda comentou em seu relato que fez viagens internacionais, e claro, tomou muito cuidado.

- Fiz viagens e sempre me cuido ao máximo. Quando cheguei da última, fui parar no hospital e meu exame foi negativo. Depois de 20 dias no Brasil, comecei com os sintomas. Ou seja, por mais cuidado que eu tenha tido e ainda tenho, eu me contagiei. Sou daquelas que lava as mãos sempre, ando com álcool gel na bolsa, uso máscara desde que começamos com os casos no Brasil e até luvas dependendo de onde vá. Não teve jeito.

Pois bem, mesmo tomando diversos cuidados, Simone infelizmente está com o coronavírus e ainda continuou o seu relato.

- Estou em casa, me cuidando direitinho e afastada fisicamente de todos que eu amo. Dá medo, mas precisamos entender que o COVID vai se manifestar para muitos como uma gripe forte. Então precisamos nos alimentar bem, nos hidratar bem, fazer repouso, usar antitérmico apenas e permanecermos em casa, quietinhos. Hospital só se a febre persistir e/ou tivermos falta de ar importante - pois um desconforto respiratório pode ocorrer.

Difícil, né!? Mas isso fica ainda mais claro que o isolamento é importantíssimo!