Gusttavo Lima faz show em live e arrecada toneladas de donativas para doação

29/03/2020 | 15:10



Assim como diversos artistas estão fazendo, Gusttavo Lima também entrou na onda de fazer live cantando. Mas diferentemente dos outros cantores, o sertanejo decidiu inovar no seu show.

O embaixador, como é conhecido entre os seus fãs, fez questão de abrir o seu show na noite do último sábado, dia 28, comentando que toda a equipe que estava presente em sua casa estavam tomando os devidos cuidados e chegou até a mostrar o pessoal de máscara e luvas.

A intenção do evento de Gusttavo Lima era apenas entreter o público que está confinado, assim como ele, dentro de casa por causa da pandemia de coronavírus, mas o que os fãs não esperavam era a quantidade de toneladas de doações que o músico conseguiria com a sua live.

Foram ao todo cinco horas de cantoria no YouTube, com mais de 10 milhões de visualizações, mais de R$ 100 mil em dinheiro arrecadados, fora as toneladas de donativos para doar para as instituições de caridade, como: comida, álcool gel, máscaras, e muito mais.

Respeita o embaixador, bebê!