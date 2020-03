Santa Catarina pode prorrogar isolamento por falta de recursos

29/03/2020 | 14:55



O Estado de Santa Catarina poderá prorrogar novamente o estado de isolamento da população. Em reunião realizada neste sábado, 28, com prefeitos e presidentes de associações comerciais, o governador Carlos Moisés (PFL) sinalizou que poderá estender a quarentena, marcada para terminar na terça-feira, dia 31.

O motivo da prorrogação é que não chegaram recursos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) do governo federal para o sistema de saúde por causa da pandemia do novo coronavírus. No final da tarde deste sábado, o governador vai se reunir com os outros poderes do Estado para determinar o novo período de isolamento.

Na última quinta-feira, 26, o governador Carlos Moisés havia anunciado um "Plano Estratégico" para retomada gradual da economia catarinense, permitindo ainda a reabertura de restaurantes, academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral a partir de 1º de abril.

A decisão do governador tinha sido tomada após 50 entidades empresariais catarinenses cobrarem a retomada da atividade econômica no Estado. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a estabelecer quarentena em todo território, com suspensão de transporte coletivo e fechamento de todos os estabelecimentos que não fossem considerados essenciais.

Agora, poderá ser a segunda vez que Santa Catarina estende o período de isolamento, que vem sendo renovado a cada sete dias. O jornal O Estado de S.Paulo também está fazendo uma campanha junto a empresas e cidadãos para arrecadar doações de EPIs.