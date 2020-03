Rafa Kalimann já brigou com Andressa Suita por causa de Gusttavo Lima

29/03/2020 | 14:11



Dentro do confinamento do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann não tem o costume de se envolver em polêmica e muito menos em brigas, mas do lado de fora da casa já é outra história.

Segundo o jornal Extra, a BBB coleciona algumas boas brigas e desafetos, e por diversas vezes o nome de Kalimann esteve relacionado a brigas com famosos, incluindo o nome de Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima - com quem Rafa já teve um affair em um passado.

O problema todo com a esposa do cantor se dá pelo fato deles terem tido um relacionamento que ficou extremamente mal resolvido, e que consequentemente desperta um certo ciumes em Suita até hoje. Segundo a publicação, na casa do cantor é proibido ligar a televisão na hora do Big Brother Brasil 20.

Eita!! Que bafão, né!?