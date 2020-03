Desmanche pega fogo e deixa carros destruídos

Da Redação



29/03/2020



Um desmanche de carros foi consumido pelas chamas no início da tarde hoje no bairro Alves Dias em São Bernardo, no início da tarde de hoje. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e controlou as chamas. Não houve vítimas.

Conforme informações dos bombeiros, cerca de 15 carros foram atingidos pelas chamas e foram destruídos. Foram necessários cinco viaturas para controlar as chamas. O desmanche fica na rua Iolanda Suppi Bosqueiro, 619.

Assim que extinguiram o incêndio, os bombeiros iniciaram operação para limpar a área com intenção de prevenir que novos focos de chamas aparecessem.