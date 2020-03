Rafa Brites suspeita de coronavírus e se isola da família: - Não dá para bobear

29/03/2020 | 13:10



Rafa Brites pode não estar no grupo de casos confirmados de coronavírus, mas ela escolheu se prevenir.

A mãe de Rocco gravou um esclarecimento em seu Instagram na última sexta-feira, 27, dizendo porque não estava em sua própria casa.

A apresentadora explicou que se sentiu muito mal durante as noites anteriores e suspeitou que pode ter contraído Covid-19.

- Eu tive febre, foi mais um calafrio. No meio da noite, eu fico com muito frio. Eu dormi com blusa de moletom, calça de moletom, com duas cobertas e passando muito frio. E depois, tendo muito calor. Eu tive isso dois dias e, hoje, terceiro dia, ainda estou me sentindo assim, contou.

Mesmo não tendo sintomas como tosse e falta de ar, a companheira de Felipe Andreoli preferiu ir até a casa de sua irmã, que não está no local. Ela lamentou a situação, só que acha que tomou a decisão certa:

- Poderia ficar em casa e ver o que vai acontecer, mas nesse meio tempo a Vanilda, que mora lá em casa, é idosa e poderia pegar; o Felipe sai todos os dias, vai para Globo gravar e estaria em contato comigo e tem o Rocco, obviamente.

A coach não informou sobre a evolução dos sintomas, apenas que segue no lar alheio.

No entanto, caso a situação não mude, ela pretende voltar logo a ter contato com sua família:

- Pode ser que não seja nada, que seja emocional com tudo isso que está acontecendo, mas não dá para bobear. Então, vim para cá para ver se os sintomas evoluem. Não é o mundo ideal, logicamente, como mãe, não gostaria, mas como cidadã estou fazendo a minha parte. Se as coisas não evoluírem, volto para casa.