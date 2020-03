Xuxa Meneghel fala sobre doação de um milhão de reais ao SUS: - Se não ajudo, criticam. Se ajudo, quero aparecer

29/03/2020 | 13:10



Xuxa Meneghel foi sincera ao falar sobre a sua doação de um milhão de reais ao SUS (Sistema Único de Saúde) em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, a apresentadora declarou que sua principal vontade, no momento, é a de ajudar as pessoas.

- A ideia não era mostrar nada. Quis só ajudar mesmo. O ponto não é dar dinheiro, é doar sem esperar receber nada em troca, sem interesses. Com a empresa Baruel, que licencia os produtos da Xuxinha, consegui 300 mil sabonetes; a metade foi para São Paulo e a outra parte foi distribuída nas favelas cariocas. Minha intenção é simplesmente fazer. [...] Decidi ser uma pessoa pública aos 16 anos e sou criticada desde então. Se não ajudo, criticam. Se ajudo, quero aparecer. É bastante difícil viver nesse mundo sem ter uma resposta positiva. É uma pena. Estamos muito negativos.

A artista ainda falou sobre a quantidade de lives que estão aparecendo para entreter o público durante a quarentena.

- Tem muita gente com boa intenção, e tem uma galera querendo aparecer. Cada um acha que sua opinião é mais importante do que a do outro. Não sei se estou um pouco descrente dos seres humanos... Mas se vejo alguém falando algo sério e pertinente, compartilho. Aliás, temos que bater muita palma para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Já escutei médicos e enfermeiros dizendo que estariam nessa missão ainda que não fosse obrigação.

Xuxa declarou que não está conseguindo manter uma rotina de trabalho nesse período.

- A RecordTV cancelou as gravações do programa The Four Brasil. Não tem como trabalhar normalmente com uma pandemia. Tenho feito reuniões virtuais sobre o filme e o seriado que querem fazer da minha vida. Não assinei nada. São apenas sondagens. Não tenho maiores detalhes.

A apresentadora não deixou de fazer uma crítica pertinente à atual crise.

- Será muito difícil sairmos dela ilesos, igual éramos. Se a informação chegava para A e B, agora tem que chegar para todos porque as pessoas podem morrer. Mas vou te contar: moro num condomínio de classe AA e, dias atrás, um vizinho fez o maior festão, com vários convidados, música alta e dança. O que eu posso dizer sobre isso? Se a gente não tirar um ensinamento sequer, ficará impossível continuar. Tem que jogar uma bomba no mundo e recomeçar em outro lugar.

E falou sobre os seus desejos para 2020.

- Todos querem a mesma coisa. Que esse novo coronavírus vá embora rapidamente, que desapareça do mundo da mesma forma que surgiu. Parece utopia, mas adoraria que nossa economia melhorasse, pois os mais necessitados estão sofrendo. Que tudo isso passe, pois ninguém merece.

Aos 57 anos de idade, Xuxa revela que está se cuidando cada vez mais.

- Já digo que tenho 60 anos. Estou cuidando um pouco mais da pele, mas não vou entrar naquela paranoia de colocar boca de peixe, inflar aqui e ali. Quero fazer uma plástica para tirar as rugas do meu pescoço, que realmente me incomodam. Mas tenho alguns medos. Meu organismo não aceita certas coisas. Mexi no peito cinco vezes porque meu corpo sempre rejeita as próteses de silicone. Enfim, eu estou preparada para me ver na frente das câmeras aos 60. Mas as pessoas estão?

Por fim, a artista explicou o motivo de ter desistido da Fundação Xuxa Meneghel, instituição filantrópica que manteve por 29 anos.

- Nos 15 primeiros anos, mantive tudo sozinha. Depois, vieram parceiros com cursos profissionalizantes e pessoas que apadrinhavam algumas crianças. Ao todo, atendíamos 350. Foi uma decisão financeira. Por ano, eu gastava um milhão e 800 mil reais, mas não conseguia fechar essa conta somente com shows e produtos que licenciava. Tinha que tirar do meu bolso 400, 500 mil reais. Começou a ficar pesado para mim. Deixei de trabalhar na TV Globo, perdi contratos por idade, coisas da vida. Só que eu continuava gastando igual ou mais. Buscava ajuda, mas ninguém me estendia a mão. Fui várias vezes à prefeitura pedir isenção de IPTU e nada, não conseguia diminuir os encargos. Saí da fundação sem me despedir das crianças porque eu não iria aguentar. Só tirei de lá uma imagem de São Judas Tadeu, presente de Glória Severiano Ribeiro, que está aqui na minha casa.