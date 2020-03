Ator de All My Children morre aos 66 anos de idade

29/03/2020 | 12:10



John Callahan, mais conhecido por ter interpretado Edmund Grey na famosa série All My Children, morreu no dia 28 de março aos 66 anos de idade. A notícia foi divulgada nas redes oficiais da premiação The Daytime Emmys:

Estamos devastados em anunciar que John Callahan morreu hoje cedo. Mandando nossos mais sinceros sentimentos à Eva La Rue e todos os que o amavam.

Eva La Rue é a ex-esposa de Callahan, e também esteve em All My Children. Os dois foram casados de 1996 a 2005 e tiveram uma filha juntos, Kaya McKenna Callahan.

A causa da morte ainda não foi divulgada.