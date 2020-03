Lembra dele? Ator mirim de Fina Estampa e Alma Gêmea se formou em Psicologia e não quer mais atuar

29/03/2020 | 11:11



Você se lembra do ator David Lucas? Ele começou na TV aos nove anos de idade e fez novelas icônicas como Alma Gêmea, Caras e Bocas e Malhação. Atualmente, o artista está no ar na reprise de Fina Estampa, na Globo, onde interpretou René Junior, filho da vilã Tereza Cristina. Mas faz um tempinho que ele não aparece nas telinhas, não é? Isso porque seu último trabalho foi em Êta Mundo Bom!, em 2016, aos 21 anos de idade. Hoje com 25 anos, David Lucas é formado em Psicologia e não pensa em voltar a atuar - uma escolha bastante controversa em sua vida pessoal.

Segundo informações do jornal Extra, recentemente o astro fez uma live em seu perfil do Instagram para explicar o motivo de ter desistido da carreira de ator.

- Hoje eu não exerço mais a profissão de ator. Eu parei, falei Não é isso que eu quero, e vou guinar para outros lugares. Houve muitos momentos de incerteza, e ainda há momentos de incertezas muitos fortes, incertezas e autoconhecimento caminham juntos. Fiz novela por muito tempo, trabalhei 16 anos televisão, mas hoje eu não exerço mais. Pode ser por enquanto, pode ser que eu não exerça nunca mais... Mas, nesse processo de autoconhecimento, não vou afirmar coisas referentes ao futuro, tipo, Nunca mais vou vou fazer. Não sei, não estou no futuro. Eu faço planejamento e ajo de acordo com o que eu sinto nesse momento. E nesse momento não faz sentido estar fazendo uma novela.

No último sábado, dia 28, David Lucas ainda comentou que sua mudança de profissão desagradou a maior parte das pessoas ao seu redor.

Fiz uma escolha que desagradava a 99% das pessoas ao meu redor. O 1% que me sustentou (ninguém é NADA sozinho)., escreveu nos Stories.

O importante é ser feliz, não é?