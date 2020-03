Após fazer exames, Preta Gil revela que se curou do coronavírus, mas com sequelas

29/03/2020 | 11:10



Boas notícias! No último sábado, dia 28, Preta Gil confirmou em seu Instagram que está curada do novo coronavírus. A cantora fez um textão na rede social para agradecer aos últimos acontecimentos e também aos seus médicos, que a acompanharam durante esta jornada.

A mudança do isolamento para quarentena é bastante significativa e emocionante para mim! Agora estou curada, posso sair de casa somente para ir ao supermercado, à farmácia, aos médicos, porque minha cidade está em quarentena e eu respeito, mas para mim isso já é uma grande vitória!!! Como pode, né? Hoje eu valorizo mais ainda minha liberdade, tô aqui olhando a praia e o mar da minha janela e fico pensando que moro aqui há 10 anos e nunca fui à praia do meu bairro!!! Assim que acabar a quarentena darei esse mergulho!!! Fiquem em casa se puderem, meus amores, sei que é muito difícil por vários aspectos, mas se relaxarmos da quarentena, deixaremos o vírus entrar nas nossas casas e você ou alguém que ama pode não ter a mesma sorte que tive de me curar!!! Agradeço todos os dias a Deus, minhas meninas, Nossa Senhora Aparecida, Santa Dulce e minha mãe Oxum por não me desampararem durante o isolamento, pois quando a barra pesava, elas prontamente me levantavam!!! Obrigada aos meus médicos Dr. Roberto Kalil, @robertasaretta, Dr. Davi Uip e Dra. Tânia por todo suporte e carinho!!! Sou toda gratidão. Se cuidem, por favor!!!, declarou Preta.

Como você viu, a artista foi diagnosticada com a doença no dia 14 de março. No último sábado, a filha de Gilberto Gil ainda fez uma live em seu Instagram e contou que o marido, Rodrigo Godoy, também foi infectado pelo Covid-19. Na ocasião, Preta falava sobre exames de sorologia para o teste do coronavírus.

- Tem muita gente que provavelmente teve [a doença]. Meu marido? Teve. Mas ele foi assintomático. Como é que ele sabe se ele pode pegar de novo? Aí vai chegar o exame no Brasil para testar nessas pessoas, que tiveram suspeita de ter tido, mas não sabem confirmar. Ou tiveram sintomas nenhum, ou sintoma leves.

Mesmo curada, a cantora ainda declarou que está com sequelas.

- Fiz tomografia do pulmão. O pulmão não está limpo, tenho uma inflamação nos brônquios. Mas nada demais. Tanto que eu não preciso tomar nem remédio.

Pelo menos Preta está curada e se recuperando cada vez mais, não é?