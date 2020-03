No BBB20, Babu e Prior voltam a brigar e ator perde a paciência: - É a última discussão que a gente vai ter. Se liga no seu tom

29/03/2020 | 10:10



O último sábado, dia 28, foi de discussões na casa do Big Brother Brasil 20. Como você viu, Babu Santana e Felipe Prior tiveram uma briga feia durante a Festa do Pijama da última sexta-feira, dia 27, porque não conseguiram entrar em um acordo para a formação do paredão deste domingo, dia 29. Após receberem o Monstro do Anjo da semana, Marcela, os amigos voltaram a conversar sobre a possibilidade de irem para a berlinda juntos. Prior fez uma análise do jogo ao ator:

- Estou achando que a Marcela vai imunizar a Thelma. A probabilidade é grande dos votos irem na Rafa. Você vai manter aquilo?, questionou.

Babu rebateu que não iria na covardia de Flayslane e Mari e que poderia votar em Rafa se Thelma fosse imunizada.

- Se você quer fugir do Paredão, você vota na Rafa, disparou o arquiteto.

Babu, então, perguntou o motivo do amigo ter chamado Flayslane para ficar próxima do Big Fone.

- Eu perguntei para você antes, defendeu-se Prior. O ator se irritou e perdeu a paciência:

- É difícil para c*****o de conversar com você. Que jogo duplo é esse? Você é a pessoa mais contraditória do mundo. É a última discussão que a gente vai ter. Se liga no seu tom.

O arquiteto encerra o assunto:

- Faz seu jogo que faço meu jogo. Pode ter certeza que vou te respeitar. Não vou votar em você até o final do programa.

Depois, Prior admite que ficou chateado com Babu durante uma conversa com Flayslane:

- Me deixa chateado ele proteger ela [Thelma], e ao mesmo tempo não querer votar na Rafa porque ela não vota nele. Mas ela vota em mim. Tem que pensar em nós dois juntos. Fiquei chateado, de verdade. E não quero brigar com ele. Gosto dele.

Os dois só se acertaram na manhã deste domingo, dia 29. Após concordarem que não brigarão mais, Prior disparou:

- Divergência de jogo, isso é normal. Tenho certeza que você tem meu respeito e eu tenho o seu. Queria te proteger, não queria ir com você no Paredão.

Babu responde que não existe uma forma de se proteger neste cenário em que eles estão:

- Se tivesse um jeito de te tirar do Paredão eu tiraria.

Já Thelma confessou para Marcela que não concorda com o jogo que as meninas estão fazendo contra o grupo de Babu, Prior e Flay:

- Eu acho que eles não estão combinando nada, sabia? Eu acho que é tudo viagem. Nós estamos conspirando mais do que eles.

Manu, Gizelly e Ivy conversaram sobre Mari no Quarto do Líder. A cantora admitiu que não consegue ficar próxima de alguém que teve uma atitude que a incomodou:

- Para mim não tem como não colocar na balança, acho que é o meu subconsciente. Por isso que eu dei um passo atrás com as duas [Mari e Flayslane].

A atriz ainda lembrou da briga entre Bianca Andrade, Rafa Kalimann e Flayslane:

- Uma vez que eu entenda minhas prioridades, eu não vou ficar grudada, porque vai doer mais para elas, vai ficar mais estranho ainda. Eu sou assim na vida, eu compro as dores das minhas amigas, fica uma coisa esquisita. Só que, no mundo real, você não é obrigada a conviver.

Mari e Gizelly chegaram a conversar sobre esse distanciamento. A influenciadora digital disse que sentiu que a advogada se afastou bastante nos últimos dias. Mas a líder da semana se explicou:

- Quando vocês estão com ela [Flayslane], eu não chego perto. Não é culpa sua. Eu não chego perto quando ela está. Por isso que eu nunca vou estar perto, entendeu? O problema não é com você.