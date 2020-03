Proprietário do New York Knicks, James Dolan é diagnosticado com coronavírus

29/03/2020 | 08:51



O empresário norte-americano James Dolan, proprietário do New York Knicks e presidente executivo e CEO da The Madison Square Garden Company, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O anúncio foi feito pela assessoria da franquia por meio das redes sociais.

Dolan, de 64 anos, é o primeiro dono de franquia da NBA infectado pela covid-19 e o 15º caso da liga norte-americana. Segundo o comunicado emitido pela assessoria do New York Knicks, ele está isolado e não apresenta sintomas.

O dirigente continuará exercendo suas funções administrativas de sua casa. Ele também é proprietário do New York Rangers, time de hóquei, e administra outras empresas.

Os jogadores Rudy Gobert e Donovan Mitchell, ambos do Utah Jazz, e Christian Wood, do Detroit Pistons, foram os primeiros casos da covid-19 na NBA. Os três já estão curados. Há outros 10 jogadores contagiados pela doença que jogam na principal liga de basquete do mundo. São quatro atletas do Brooklyn Nets, três do Philadelphia 76ers, dois do Los Angeles Lakers e um do Boston Celtics, além de um dirigente do Denver Nuggets.

A NBA paralisou suas atividades desde o dia 11 de março, depois que Rudy Gobert foi confirmado como o primeiro jogador da liga a testar positivo para o novo coronavírus. Ainda não há data de retorno da competição.

O estado de Nova York concentra o maior número de casos de coronavírus nos Estados Unidos. O país emergiu como o novo epicentro da pandemia, com mais de 124 mil casos e 2191 mortes registradas até a manhã deste domingo.