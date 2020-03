29/03/2020 | 07:10



Neste domingo, 29, às 15h, o BandSports exibe o documentário Invasão Corintiana. Filme relembra como "o bando de loucos" invadiu o Japão para acompanhar a trajetória do time do Parque São Jorge no Mundial de Clubes da Fifa.

Tido como o maior deslocamento humano na época, viagem levou 30 mil corintianos, que puderam conferir seu time do coração, que era comandado pelo técnico Tite.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.