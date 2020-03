Três vezes Almodóvar no Telecine Cult, hoje

29/03/2020 | 07:05



Com a polarização entre 1917 e Parasita - e a vitória do segundo no Oscar -, terminou indo para escanteio o que talvez tenha sido o maior filme desta edição do Oscar. Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, é a grande estreia da TV paga neste domingo, 29. Passa às 22h no Telecine Cult. Será precedido por outros filmes do diretor - A Lei do Desejo, às 18h05, e Má Educação, às 20h.

Antonio Banderas foi melhor ator em Cannes, no ano passado, por seu papel como Salvador Mallo, cineasta que faz a revisão da própria vida, e obra. Se não é rigorosamente autobiográfico, o filme, segundo Almodóvar, é o mais pessoal que ele fez. A relação com a mãe, Penélope Cruz, a descoberta da homossexualidade. É um grande, imenso filme.

A Lei do Desejo, de 1986, tem mais humor e é, nesse sentido, um típico Almodóvar da primeira fase. Aborda a pulsão erótica de personagens transgressores - um diretor de teatro gay, sua irmã trans, que mudou de sexo para virar amante do pai, e um jovem em dúvida quanto a sua sexualidade. Banderas e Carmem Maura estão no elenco.

Má Educação, de 2004, com Gael García Bernal, é quase uma autobiografia. O garoto Almodóvar no internato religioso, o abuso, a pulsão homossexual. Um autor que se desnuda, para crescer. Como artista, como homem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.