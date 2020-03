Saída de quadros não afeta tradição do PTB, avalia Munoz

Aline Melo

29/03/2020 | 00:00



A saída de quadros históricos do PTB de São Caetano, que sofreu intervenção da direção estadual do partido na sexta-feira, não afeta a tradição do partido, que chegou a governar a cidade por período de 30 anos – com os governos em sequência de Walter Braido, Luiz Olinto Tortorello, Antônio José Dall’Anese e o atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB), quando ainda integrava a legenda. A avaliação é do atual presidente municipal da legenda, Javier Munoz.

O dirigente declarou que prefere não dizer que o partido estará na oposição ao atual governo e, sim, seguindo em outra direção. Munoz entende que a saída de nomes da sigla – toda a direção anterior foi desligada – vai oxigenar o partido e é esse o objetivo.

“Entendo que estou na entresafra entre quem fez a história do PTB e os mais jovens que estão chegando e querem somar conosco”, afirmou. “Respeito muito a história do partido, mas, em qualquer circunstância, temos que ter novos quadros e novas lideranças”, completou.

Munoz relatou que estava previsto evento com a presença do presidente estadual do partido, o deputado Campos Machado, para apresentação dos pré-candidatos que vão disputar a eleição municipal em 2022, mas a quarentena por conta da Covid-19 adiou os planos. “Seguimos com as filiações pela internet, porque até 4 de abril todos os pré-candidatos devem estar com a situação legal”, citou.