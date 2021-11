São Bernardo vai entregar cestas básicas à famílias carentes

Aline Melo



29/03/2020 | 00:41



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou ontem que a partir da próxima sexta-feira, as famílias que estão cadastradas no CadÚnico (cadastro do governo federal das famílias que recebem Bolsa Família) vão receber cestas básicas. Em live realizada pelo seu perfil no Facebook, Morando destacou que o programa Merenda Solidária visa suprir a falta da merenda escolar para as crianças que estão com as aulas suspensas. Serão beneficiadas 29 mil famílias e as entregas começam pela região do Pós-Balsa e Areião, as áreas mais carentes da cidade. Após este primeiro momento, famílias que necessitarem, mas não estiverem no CadÚnico, também poderão receber a cesta. A retirada será feita nas escolas e a equipe escolar vai avisar às famílias em suas residências.

O prefeito afirmou que nesta segunda-feira vai assinar decretos que liberam o funcionamento de feiras livres, de acordo com novas regras para evitar a propagação do novo coronavírus, e da venda por delivery de alguns itens essenciais de lojas de material de construção, como resistência de chuveiro. A venda direta no balcão continua suspensa. As feiras voltam a partir de terça-feira.

Em sua fala, o tucano lembrou que entra em vigor, neste domingo, o decreto que proíbe a circulação sem necessidade de idosos pela cidade. Só podem transitar quem estiver indo ao trabalho ou ao médico. O idoso que for abordado andando pelas ruas sem uma justificativa serão conduzidos de volta para casa e multados em R$ 200 em caso de reincidência. Morando destacou que o decreto do governo federal que permitia o funcionamento de templos religiosos foi cassado pela Justiça e está proibido o funcionamento de igrejas e outros locais semelhantes.

O prefeito ainda divulgou dois números de telefones importantes para esse momento de quarentena: o telefone da central de doações, para quem puder colaborar com itens de saúde. O número é o 2630-4046. E uma central para orientação sobre saúde, pelo telefone 0800-7708156. A ligação é gratuita.