Guedes diz que especulação sobre sua saída do ministério é conversa fiada

28/03/2020 | 20:07



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que "é conversa fiada" de quem diz que ele vai sair do cargo. "Não tem esse negócio de sair do governo", disse ao responder pergunta em videconferência com o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, com o estrategista-chefe e chefe de análise da XP, Fernando Ferreira, com o economista sênior da XP, Marcos Ross, e outros sócios da empresa no YouTube.

Ele afirmou que está no Rio de Janeiro porque foi "despejado" do hotel em que morava em Brasília desde o início do governo Bolsonaro. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o hotel suspendeu temporariamente seus serviços.

"Quando soube que eu fiquei sem hotel, o presidente Jair Bolsonaro disse para eu ficar na Granja do Torto", disse o ministro, acrescentando que está confiante que o presidente está comprometido com as reformas estruturantes que serão retomadas, segundo ele, no fim do ano.

Guedes disse que, a partir de amanhã, vai se instalar na Granja do Torto com a família.