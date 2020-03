Estudo sobre cloroquina é ainda incipiente, diz Mandetta

28/03/2020 | 19:07



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que os estudos sobre a cloroquina para o combate à covid-19 ainda são muito incipientes. "Se sairmos com a caixa (de cloroquina) na mão dizendo que pode tomar, podemos ter um problema", disse o ministro em coletiva de imprensa nesta tarde de atualização dos números de casos do novo coronavírus no País.

Na última quinta-feira, 26, o presidente Jair Bolsonaro, apareceu com uma caixa de Reuquinol (a base de hidroxicloroquina) na mesa durante participação da videoconferência do G-20.