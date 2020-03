Moradores de Santo André prestigiam apresentação em condomínio

Tauana Marin

Durante duas horas da tarde deste sábado, 28, boa parte dos cerca de 350 moradores do condomínio Atlanta, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, puderam cantar e dançar em suas varandas e janela. Reclusos em razão do período de isolamento social por causa do Covid-19, doença causada pelo coronavírus, os vizinhos tiveram um espetáculo sem sair de casa. O anfitrião da festa foi o recém-chegado Jo Rodrigues, 42 anos. Há cerca de 15 dias na casa nova, o cabeleireiro, com o objetivo de levar um pouco de alegria, agitou o condomínio com outros moradores, o DJ Harlen Barreto e o produtor musical Jeimes Teixeira.

No repertório, de tudo um pouco: house music, flashback (anos 1980, 1990 e 2000) e sertanejo. “Foi simplesmente incrível poder levar um pouco de alegria para todos neste momento de reflexão, oração e união”, explicou Jo.

A atividade foi decidida pelo conselho fiscal do prédio, uma vez que assembleias estão suspensas por causa do isolamento. “Além dos nossos moradores, pudemos ver que condomínios ao lado também aproveitaram um pouco da música e se divertiram”, contou o síndico Aleks Nascimento.