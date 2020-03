Após grande polêmica, Roberto Justus posta novo vídeo e acredita que foi mal compreendido

28/03/2020 | 18:10



Depois de meter em uma enorme confusão com um áudio vazado falando sobre as mortes do coronavírus em uma conversa com Marcos Mion, Roberto Justus já tentou se justificar na semana passada, e neste sábado, dia 28, o empresário foi até as redes sociais compartilhar um novo vídeo.

As pessoas foram muito injustas comigo porque sou uma pessoa que pensa sim no ser humano, que preza pelas pessoas e sempre se preocupou em ser íntegro e correto com todos.

O pai de Rafaella, admitiu neste novo vídeo que é importante mesmo o isolamento social neste período difícil de pandemia, mas que acredita que ele deve ser reduzido aos poucos para não prejudicar a economia do país.

O fato disso ser um problema tão sem precedentes no mundo faz com que não existam respostas absolutas ainda e fico muito triste de ver que existe agora uma polarização e uma politicagem em cima de um assunto tão importante e que acaba tirando o foco do mais importante, que é o bem-estar das pessoas.

O vídeo que foi publicado no IGTV do empresário conta com quase cinco minutos de bate-papo com a câmera e ali, Justus ainda fala que não teve a intenção de minimizar a doença ou as mortes causadas pelo coronavírus.

Até porque sei que também faço parte deste grupo de risco e de maneira alguma acredito que dinheiro seja mais importante do que vidas. O que quis fazer é trazer atenção do fato de que muitas declarações de governantes do mundo foram tomadas em cima de informações muitas vezes incompletas respondendo ao medo e que se a gente tentar desacelerar as infecções com uma solução que vai acabar destruindo todos os sistemas econômicos no mundo, vai acabar morrendo muito mais gente e em um longo prazo nós vamos sentir essas consequências.

Acredita que isso ainda vai dar o que falar?