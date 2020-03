Eliminado do BBB20, Daniel fala sobre Marcela: É a paixão mais forte que eu já tive

28/03/2020 | 18:10



Depois que saiu do confinamento do BBB 20, Daniel deu algumas entrevistas nos estúdios da Rede Globo e para o GShow o ex-brother acabou desabafando que gostaria de ter a oportunidade de mostrar que não é realmente infantil, como foi intitulado do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

- No primeiro dia, eu achei que não fosse aguentar e percebi que seria um baque viver ali trancado, estava ficando maluco. Não mostrei minha alegria, fui muito idiota, bobo e o povo me viu como quem não quer saber de nada. Mas não sou isso e já vivi muitas coisas na vida.

Durante a entrevista, o gaúcho que foi eliminado com um índice altíssimo de rejeição provoca uma ira nos internautas pela quantidade de estalecas que perdia no jogo. Mas ele afirma que o TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), acaba atrapalhando um pouco e que ele não perdia o dinheiro da casa de propósito.

- Aqui fora o déficit de atenção me magoava muito. Em cada lugar que eu trabalhava, as pessoas me julgavam, achavam que eu fazia por querer. Eu me esqueço mesmo e nunca foi por maldade. Também não quero que pensem que eu falo isso para me fazer de vítima agora. Errei sim e não quero arrumar uma desculpa para o meu erro.

Daniel parece que ficou mesmo muito apaixonado por Marcela, com quem teve um romance dentro do BBB 20 e garante que foi com ela que ele teve a paixão mais forte.

- (...) É a primeira mulher mais velha que me envolvo. Eu me assustava porque ela sabe tudo sobre relacionamento. Ela também é muito sensata e eu deixei claro que eu não me relacionado. Quando gosto, gosto, sou romântico, fiel. O amor é uma troca e a idade não importa, o que vale é a pessoa, o coração, o olhar e o que ela pensa. Marcela é a paixão mais forte que já tive!

Uau, será que o casal vai conseguir levar o romance depois que ela sair do confinamento?