Brasil registra 3.904 casos e 111 mortes decorrentes da doença

Da Redação



28/03/2020 | 17:26



De acordo com divulgação feita hoje pelo Ministério de Saúde, o Brasil soma 3.904 casos confirmados da Covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O número corresponde a 487 novas confirmações em relação à última atualização de ontem dos dados da pandemia no País – alta de 14%. As mortes chegam a 111 casos. O índice atual de letalidade é de 2,8%. O balanço é das 15h de hoje.

Do total de mortes, 61,4% das pessoas foram homens (62 casos). Já mulheres representam 38,6%, com 39 casos. O maior número de óbitos foram registrados na última quinta-feira, 26, quando 14 pessoas morreram.

O País tem infectados em todas as regiões e Estados. São Paulo é a unidade da Federação mais afetada pela doença, com 1.406 casos confirmados. Em seguida, Rio de Janeiro (558), Ceará (314) e o Distrito Federal (260). Até o momento, nenhuma morte foi registrada na capital do Brasil.