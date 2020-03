Palmeiras divulga vídeo como incentivo para os torcedores ficarem em casa

28/03/2020 | 17:20



Os clubes brasileiros estão usando as suas contas nas redes sociais para publicar campanhas no combate à pandemia do novo coronavírus. Neste sábado, o Palmeiras fez a sua parte ao compartilhar um vídeo incentivando os seus torcedores a ficarem em casa.

"Quem cantou, vibrou e torceu por nós até aqui, precisa continuar nos empurrando. Estamos #JogandoEmCasa e contamos com o seu apoio", escreveu o clube alviverde.

Em seu site oficial, o Palmeiras divulgou uma nota de prevenção contra o coronavírus assinada pelo presidente Maurício Galiotte. "As recomendações dos agentes de saúde são muito claras. Depende da nossa atitude, disciplina, responsabilidade e fraternidade para passarmos da melhor forma possível por este difícil momento. Essa é uma batalha que só pode ser vencida se lutarmos todos juntos", diz trecho da nota.

"O isolamento social é uma medida necessária, ou melhor, imprescindível. Como é algo que a maioria de nós não está acostumada, provoca incômodo e desconforto, podendo gerar efeitos colaterais. Mantenha sua mente ativa com temas interessantes, procure se exercitar, mantenha contato virtual com familiares e amigos, aproveite para colocar em dia tarefas domésticas e a leitura", recomenda o clube.