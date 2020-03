Giulia Costa compartilha ensaio improvisado dentro de casa

28/03/2020 | 17:11



Giulia Costa mostrou que está tornando os dias em casa, por conta do coronavírus, em uma situação agradável.

Em meio à campanha nas redes sociais pedindo que os brasileiros fiquem em isolamento social para evitarem a propagação do vírus Covid-19, a atriz reforçou a importância de ficar mais recluso neste momento, mostrando que dá para aproveitar esse tempinho até para reforçar o bronzeado.

A gata compartilhou recentemente uma foto um tanto quanto improvisada, na frente de um vidro no terraço de seu apartamento, e claro, uma chuva de fãs comentaram do físico de Giulia e o quanto a paisagem no fundo é incrível.