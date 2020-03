Santo André bate recorde de vacinação contra gripe

Da Redação



28/03/2020 | 17:10



A primeira semana da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) em Santo André foi marcada por recorde nos índices de imunização. Nesta primeira etapa, em que o público-alvo é formado por idosos e profissionais da saúde, cerca de 76 mil pessoas receberam a vacina, o que representa mais de 50% desta faixa da população.

“Conseguimos vacinar praticamente metade do grupo de risco, tanto no drive-thru quanto nos outros 31 pontos de vacinação em apenas quatro dias. No ano passado, em 40 dias, nós vacinamos aproximadamente 30 mil pessoas, estamos muito satisfeitos com esse resultado”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Neste ano, além dos 31 postos de vacinação localizados em escolas municipais, a Secretaria de Saúde está realizando a imunização em esquema de drive-thru no Paço Municipal e na sede da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). O formato evita a exposição dos idosos a aglomerações e, consequentemente, ao novo coronavírus. A vacinação, tanto nos locais com drive-thru quanto nos outros postos, ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A partir do dia 16 de abril começa a segunda etapa da campanha, voltada a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, professores e profissionais de segurança e salvamento. A mobilização nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 22 de maio.

Postos de vacinação em Santo André (funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)



Estacionamento do Paço Municipal (formato drive-thru) - Praça IV Centenário - Centro

Craisa (formato drive-thru) - Avenida dos Estados, 2195 - Bairro Santa Teresinha

Cesa Cata Preta - Estrada Cata Preta, 810 - Vila João Ramalho

Cesa Jardim Cipreste - Rua Caminho dos Vianas - Jardim Irene

Cesa Palmares - Rua Armando Rocha, 220 - Vila Palmares

Cesa Vila Floresta - Rua Piquerobi, s/n.° - Vila Floresta

Creche Demercindo da Costa Brandão - Rua Custódia, s/n.° - Camilópolis

Creche Ângela Masiero - Rua Franco da Rocha, 155 - Vila Junqueira

Creche Brasil Marques do Amaral - Rua Ariovaldo de Menezes, 25 - Vila Luzita

Creche Elisabete Lilian Picin - Rua Martinópolis, s/n.° - Jardim Cristiane

Creche Heitor Villa Lobos - Rua Lacônia, s/n.° - Capuava

Creche Maria Ruth - Rua Lopes Trovão s/n.° - Jardim Carla

Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti - Rua Lagoa Santa, s/n.° - Campestre

Creche Nancy Andreoli - Rua Guariba, s/n.º - Recreio da Borda do Campo

Creche Prof. Antônio Oliveira - Rua Cafelândia, s/n.° - Jardim Alvorada

Emeief Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro - Rua Luiz G. Pain, s/n.° - Jardim Marek

Emeief Cora Coralina - Rua dos Dominicanos, 1250 - Jardim Santo André

Emeief Darcy Ribeiro Rua Tanganica, 385 - Parque Novo Oratório

Emeief Profª. Elaine Cena Chaves Maia - Rua Petrogrado, s/n.° - Jardim Santo Alberto

Emeief Janusz Kocsak - Rua Santo Anastácio, 293 - Vila Valparaíso

Emeief João de Barros - Rua Londres, 444 - Utinga

Emeief Machado de Assis - Estrada do Pedroso, 800 - Parque Miami

Emeief Madre Tereza de Calcutá - Rua Pindorama, s/n.° - Parque João Ramalho

Emeief Odylo Costa Filho - Rua Ministro Calógenes, 459 - Vila Guiomar

Emeief Paulo Freire - Rua Tirana, 288 - Vila Matarazzo

Emeief Piero Pollone Comendador - Rua Bocaina, s/n.° - Cidade São Jorge

Emeief Reverendo Oscar Chaves - Rua Carijós, 2286 - Vila Linda

Emeief Salvador dos Santos - Rua Guerra Junqueira, 366 - Vila Humaitá

Emeief Cidade Takasaki - Avenida Guaratinguetá, 661 - Jardim Alzira Franco

Salão da Catedral Nossa Senhora do Carmo - Praça do Carmo, s/n.º - Centro

US Parque Andreense - Rua Ibertioga, s/n.° - Parque Andreense

USF Paranapiacaba - Avenida Ford, s/n.° - Paranapiacaba

Biblioteca Cecília Meireles - Praça Waldemar Soares, s/n.° - Parque das Nações