Estação do Metrô de Brasília passará por desinfecção neste sábado à noite

28/03/2020 | 16:58



O Comando Conjunto Planalto realiza, neste sábado, às 23h, a desinfecção da Estação Central do metrô de Brasília, em continuidade às ações de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus em locais de grande circulação de passageiros.

Em nota, a assessoria do Comando destaca que o trabalho será realizado fora do horário de funcionamento do metrô, sem a concentração de pessoas no local, o que facilita a atividade e a aplicação de produtos químicos de forma segura.

A ação conta com militares da Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército Brasileiro, subordinada ao Comando de Operações Especiais. A unidade é empregada na segurança de grandes eventos, como a Copa do Mundo no Brasil e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.