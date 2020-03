Coronavírus já está confirmado em pelo menos quatro favelas do rio

28/03/2020 | 16:33



O coronavírus continua se espalhando por favelas do Rio de Janeiro. Depois do caso confirmado pela prefeitura na Cidade de Deus (zona oeste), no balanço atualizado pela administração municipal até as 18h de sexta-feira (27) foram anunciados dois casos em Manguinhos, um em Parada de Lucas (ambas comunidades da zona norte) e um no Vidigal (favela da zona sul).

Ao todo, existem 431 casos confirmados de covid-19 no município do Rio, a maioria deles na Barra da Tijuca (60), seguida por Leblon (42), Ipanema (33) e Copacabana (31), todos na zona sul. Ao todo, 63 bairros têm casos registrados de covid-19. De quinta para sexta-feira, foram confirmados 63 novos casos. A média de idade dos pacientes com a doença confirmada é de 47,9 anos. Estão internados em UTI da rede municipal 22 pacientes.

Considerando que não estão sendo feitos testes em massa e muitas vítimas do coronavírus não apresentam sintomas graves e por isso não procuram a rede de saúde, a prefeitura estima que o número real de casos até o dia 24 seja de 4.471. O número de casos em favelas, nesse caso, também seria muito maior.