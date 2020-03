Trump reafirma plano contra Covid-19 e intenção de declarar quarentena forçada em NY

28/03/2020 | 15:43



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar neste sábado, durante coletiva de imprensa na base naval de Norfolk (Virgínia), as principais medidas de combate que o governo está adotando no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Trump fez o pronunciamento diante do navio-hospital da Marinha que está sendo enviado para Nova York, cidade que está se tornando o novo epicentro da doença.

Com uma tripulação integrada por 1.000 pessoas, entre médicos e enfermeiras, o navio-hospital é equipado com 12 salas de cirurgia, 1.000 leitos hospitalares, laboratório e até um heliponto. "Estamos lutando contra um inimigo invisível", afirmou Trump, ao pontuar medidas governamentais já anunciadas e a ajuda de empresas nos esforços para conter a pandemia. A embarcação, segundo o presidente, não atenderá doentes com coronavírus, mas outros tipos de emergências, ajudando assim a conter o avanço da doença

Trump reafirmou ainda que considera declarar em breve uma "quarentena forçada" em Nova York, Nova Jersey e partes de Connecticut e pode tomar uma decisão ainda neste sábado, já que a maior cidade do país está se tornando um epicentro da pandemia.

