Pyong Lee compartilha homenagem para a esposa e diz ter sido perdoado

28/03/2020 | 15:10



Depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil 20 e ver algumas coisas erradas que acabou fazendo, Pyong Lee parece estar arrependido de seus atos na televisão.

O mágico compartilhou na última quinta-feira, dia 26, em suas redes sociais uma foto de sua esposa, Sammy Lee, mostrando o barrigão de grávida. E Pyong não mediu esforços para soltar aquele textão para a amada, confira:

Na primeira vez que eu vi ela passar na rua senti algo diferente. No dia seguinte fomos jantar e naquele momento eu tive certeza de que ficaríamos juntos pra sempre. Ela me escolheu e eu escolhi ela. Quando a gente ama alguém, ou a gente ama por completo ou não ama. Não tem essa de amar pela metade. Nos aceitamos e casamos com nossas qualidades e defeitos. Essa mulher que vocês só conhecem um pouquinho pela internet é muito mais incrível do que possam imaginar. Ela é doida, extrovertida, madura, inteligente, talentosa, carismática e muitas coisas mais que nem caberia num post. Essa doidinha topou um projeto maluco comigo no final do ano passado, e que mudaria muita coisa na nossa vida.

Depois de diversas qualidades, Pyong ainda continuou dizendo sobre o seu erro:

No meio desse projeto eu cometi um erro, que não imaginava que poderia acontecer. Perdi o controle. Magoei a mulher que eu mais amo no mundo. Ela tinha todos os motivos do mundo pra surtar, brigar, ou tomar qualquer atitude. Sabe o que ela fez? Ela me defendeu. Me esperou. Por essa atitude ela sofreu ataques e ameaças na internet. Em um momento tão importante da vida, ela teve que passar por tudo isso sozinha, sendo julgada, atacada e ameaçada.

E ele ainda comentou que reconheceu o erro e até se arrependeu!

Talvez você tivesse feito diferente dela, ou não... Mas é justamente por isso que eu escolhi a Sammy pra ser minha esposa.Todo ser humano erra. Você também erra. Mas estamos em constante evolução. Reconheci o erro, me arrependi, perdi perdão e não repeti. E nunca mais irei.

E por fim, Pyong deu aquela alfinetada nos seguidores e pessoas que disseminaram um pouco de ódio para cima deles.

Eu não quero o perdão da internet que tá aí pra atacar e disseminar ódio, ou de quem não faz diferença na minha vida. Eu quero o perdão de Deus e da minha esposa. E isso eu sei que tenho. Estou em paz. Aos que me defenderam, que procuraram me conhecer melhor, a minha história, a minha verdade e essência, eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado a você que me acompanha e que não julga somente por um erro e sim pelos muitos acertos que tive na minha vida inteira.

Eita! E para quem não lembra do babado todo, o hipnólogo acabou tomando algumas cervejas e drinks a mais em uma festa do BBB 20 e acabou tentando beijar uma das garotas.