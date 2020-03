Pernambuco tem quinta morte por coronavírus e 68 casos confirmados

28/03/2020 | 14:38



A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou neste sábado a quinta morte no Estado por causa do novo coronavírus. O óbito foi de uma mulher de 69 anos, com leucemia, na última sexta-feira, na UTI de um hospital privado.

Segundo a nota divulgada, "a mulher procurou um serviço privado na quarta e foi transferida para outro na quinta, onde permaneceu em UTI". A morte aconteceu na sexta-feira.

Entre as cinco mortes, quatro são de pessoas do Recife e um turista canadense que estava no navio que ficou retido por 14 dias no Porto do Recife. As faixas etárias são: duas entre 60 e 69 anos, uma entra 70 e 79 anos e duas acima de 80.

Ainda de acordo com o boletim divulgado neste sábado, o número de casos confirmados de coronavírus em Pernambuco subiu para 68. Há nove pessoas que já estão recuperadas da doença. São 35 homens e 33 mulheres.

No momento, 13 casos estão internados, sendo que oito encontram-se na UTI/UCI e cinco em leito de isolamento. Outros 41 estão em isolamento domiciliar, além das nove pessoas recuperadas. O aumento foi de 11 casos confirmados de sexta para sábado.