Marcela vence a prova e vira o anjo da semana no Big Brother Brasil 20

28/03/2020 | 14:10



Aconteceu neste sábado, dia 28, a prova do anjo no Big Brother Brasil 20. Os brothers tiveram que sortear quem participaria da dinâmica e Manu, Marcela, Rafa Kalimann, Gabi, Ivy, Mari, Flayslane e Babu participaram da prova.

A líder, Gizelly, obviamente não tinha direito ao anjo e ficou do lado de fora junto com Thelma e Felipe Prior. Depois de descobrirem quem participaria da prova e qual seria a ordem de participação, os confinados da casa mais vigiada do Brasil receberam as informações de como seria a dinâmica.

Tiago Leifert explicou que eles teriam um determinado tempo para memorizar nove produtos da tela e quando eles aparecerem novamente um teria desaparecido. Em seguida, eles formariam um caça ao tesou na sala da casa do BBB 20. Vencia a pessoa que achasse o cubo do produto e batesse no botão primeiro.

E quem levou a melhor nisso tudo foi a Marcela que acabou faturando o anjo, e claro, teve que escolher duas pessoas para participarem do monstro da semana, e ela escolheu Babu e Prior.