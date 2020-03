Eliana mostra filha Manuela toda borrada de batom e web se derrete

28/03/2020 | 13:11



Eliana é uma das famosas que está passando a quarentena, por conta do novo coronavírus, em família.

A loira tem aproveitado o tempo ao lado dos filhos Arthur e Manuela e alguns desses momentos são compartilhados nas redes sociais. Esse foi o caso do vídeo postado no Instagram na última sexta-feira, dia 27, que mostra a menina de dois anos de idade com batom rosa pelo rosto enquanto anda pela casa.

Manu aprovou o resultado e declarou:

- Estou bonita.

A avaliação resultou no comentário irônico da mãe:

- Tá bom.

Depois, a pequena vai até a imagem de uma santa e a beija.

- Protege eu, protege o papai, protege você, disse.

A publicação provocou diversos comentários que ressaltam a doçura da criança.

Sem base pra tanta fofura, ressaltou Mara Maravilha.

Que amor, escreveu a cantora Wanessa.

Que coisinha mais linda, postou o ator Junno Andrade.

Perdi meu posto de maquiador. Manu arrasando no make, brincou Junior Mendes.

Vários internautas apontaram a similaridade entre a filha de Adriano Ricco e Eliana.

Ela é seu clonezinho, comentou um seguidor.