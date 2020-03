Príncipe Harry e Meghan Markle se mudam para Los Angeles; saiba tudo sobre a nova rotina do casal!

28/03/2020 | 11:11



2020 está sendo uma loucura para Meghan Markle e príncipe Harry! No início de janeiro, o casal anunciou que iria se afastar da realeza britânica para conquistar sua independência financeira e também se dedicar a outros projetos. Pouco tempo depois, o Duque e a Duquesa de Sussex se mudaram para Vancouver, no Canadá, onde começaram a levar uma vida quase normal. Agora, Meghan e Harry decidiram voar para novos ares e se instalaram em Los Angeles, nos Estados Unidos, junto com o filho de dez meses de idade, Archie Harrison.

Segundo informações do site norte-americano People, os pombinhos estão vivendo em um complexo isolado da cidade da Califórnia. Meghan e Harry se mudaram antes do dia 21 de março, data em que a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá foi temporariamente fechada para viagens não essenciais. Até então, o duque e a duquesa estão aderindo às recomendações de quarentena e isolamento social na atual pandemia do novo coronavírus, o que significa que eles não estão saindo de casa.

Ainda de acordo com a People, os pais de Archie estão usando esse tempo de distanciamento para encontrarem maneiras de apoiar a população mundial. Desde o dia 18 de março, Meghan e Harry vêm compartilhando mensagens importantes sobre a pandemia do Covid-19 no Instagram.

O príncipe também está em contato constante com o pai, Charles, que testou positivo para coronavírus recentemente. O filho da Rainha Elizabeth II está em isolamento com a esposa, Camilla Parker Bowles, em Birkhall, residência da família real na Escócia.