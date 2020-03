Daniel Azulay, cartunista e educador infantil, morre aos 72 anos de idade após contrair coronavírus

28/03/2020 | 11:10



Daniel Azulay, que se tornou popular nos anos 1970 e 1980 por participar de programas infantis na televisão, morreu aos 72 anos de idade no dia 27 de março.

Azulay, que era cartunista, artista plástico, educador, compositor e autor de livros, estava tratando uma leucemia quando foi infectado pelo novo coronavírus, e infelizmente não resistiu.

A morte do artista foi divulgada em sua página oficial do Facebook:

Com extremo pesar, comunicamos que nosso querido Daniel Azulay faleceu hoje a tarde no Rio de Janeiro. Ele estava tratando uma leucemia e contraiu coronavírus. Sua alegria continuará em todos nossos corações para sempre. Faremos rezas virtuais para ele nos próximos dias em virtude do isolamento. Daniel, te amamos!!!