No BBB20, Prior e Babu discutem sobre paredão, famosos fazem shows em telão e web aponta interesse de Rafa e Ivy em Gizelly: Tão a fim dela ao mesmo tempo?

28/03/2020 | 10:10



Na noite do último sábado, dia 27, rolou mais uma festa na casa do Big Brother Brasil 20! Desta vez, o tema era Festa do Pijama, e os brothers vestiram roupas bem confortáveis e divertidas. A decoração do evento também chamou a atenção, já que contou com diversas nuvens e até mesmo uma lua, tudo em tons pastéis. Parece mesmo um sonho, né?

Com a pandemia do novo coronavírus, não seria indicado que algum artista fosse até o BBB para realizar um show. Mesmo assim, os participantes não ficaram sem atração musical e assistiram à apresentações exclusivas exibidas em um telão! Dennis DJ, Banda Atitude 67, Lexa e Pabllo Vittar fizeram performances especiais e divertiram os brothers e sisters na festa.

Inseparáveis, o clima pegou fogo entre Felipe Prior e Babu Santana. O arquiteto se mostrou bastante preocupado com a formação de paredão do próximo domingo, dia 29, e se irritou quando o ator declarou que não iria votar em Rafa Kalimann ou Thelma Assis:

- Estou tentando te defender. Eu já estou no Paredão. Quem defende todo mundo, não defende ninguém. Você quer jogar com a Rafa e a Thelma, mas elas não querem jogar do seu lado. Elas estão querendo a sua cabeça, disparou Prior.

- Elas não querem a minha cabeça. A Flay tem mais votos que eu, rebateu Babu.

Os dois continuaram brigando sobre o paredão. Prior alegou que Babu estava colocando restrições no jogo e que preferia ir para a berlinda ao invés de entrar no jogo. O ator reafirmou que não votaria em Thelma, o que fez com que o arquiteto se irritasse ainda mais:

- E você vai para o Paredão? Vai virar o super-homem? Você está errado, Babu. Enxerga o jogo. Fico p**o com isso.

Babu, então, só disse que a situação toda era maior do que ele.

Em uma conversa com Flayslane, Prior mostrou que queria mesmo fazer de tudo para que Babu se livrasse do paredão:

- Não vou deixar ir eu e meu amigo. Eu estou tentando defender o Babu e posso estar me queimando no jogo. Só que a pessoa que eu estou defendendo precisa estar mais interessado do que eu.

Já no Twitter, os internautas foram à loucura com uma conversa entre Manu e Rafa. Muitas pessoas interpretaram que a influenciadora digital e Ivy estariam interessadas em Gizelly, já que antes desse papo, as duas sisters estavam vendo a advogada dançar. Rafa, então, disparou para a cantora:

- A gente está sentindo a mesma coisa e não podemos falar. A hora que a gente sair, a gente vai se f***r.

Manu, então, se diz confusa:

- Mas espera aí. A Ivy namora.

A participante questiona:

- Você não consegue imaginar o que é?, e a atriz parece fazer um coração com as mãos.

E aí, o que você acha?