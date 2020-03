Com 832 mortes, Espanha tem novo recorde de óbitos por coronavírus em 24 horas

28/03/2020 | 09:43



O governo da Espanha atualizou neste sábado, 28, os seus dados sobre o avanço do coronavírus e informou que atingiu um novo recorde de mortes em 24 horas, um total de 832. Com isso, o volume de pessoas que já faleceram por conta da covid-19 no país europeu subiu para 5.690.

O número de pessoas contaminadas que foram confirmadas pelos serviços de saúde local está agora em 72.248.