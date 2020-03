Carros da GCM de São Caetano vão passar por processo de desinfetação

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/03/2020 | 00:01



Os carros da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano serão sanitizados hoje e amanhã. A ação, que acontece na sede da corporação, será realizada voluntariamente por uma empresa da cidade com objetivo de dar maior proteção aos profissionais da categoria em tempos de pandemia do novo coronavírus.



A iniciativa partiu do responsável pela Dr. Ácaro, Fabio Santiago, que procurou a Prefeitura para ofertar o serviço gratuitamente. “Como trabalho há anos com higienização e biosanitização, quis, de alguma forma, colaborar com saúde da Guarda Civil de São Caetano, por eles estarem bem mais vulneráveis, principalmente nesta época que estamos vivendo. Entrei em contato com a Secretaria de Segurança da cidade, e coloquei a minha empresa à disposição”, explicou o empresário, que pretende estender a oferta para outros municípios do Grande ABC.



Com a sanitização, a expectativa é que os carros que circulam pela cidade estejam desinfetados, já que o procedimento elimina 99,99% dos ácaros, fungos, vírus e bactérias. Segundo nota enviada pela Dr. Ácaro, a “ ideia é proteger categoria essencial para a segurança da população. Os carros serão submetidos ao método de biosanitização a frio com a utilização de equipamentos de alta tecnologia, que fazem nebulização, lançando micropartículas que formam película protetora e que adere às mais variadas superfícies, penetrando nas fibras de tecido, tapetes, estofados etc”, explicou a empresa, que vai atender 40 viaturas, sendo 35 da GCM e cinco da Polícia Militar.



“A higienização, desinfecção e sanitização das viaturas se fazem necessárias, pois protegem nossos GCMs, eliminam e impede a proliferação de bactérias, alergias e problemas respiratórios. Isso se faz imprescindível para o momento que estamos atravessando”, comentou o comandante da GCM, Claudinei da Silva Magalhães.