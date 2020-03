São Caetano percorre ruas e conduz idosos de volta para casa

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/03/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano iniciou, ontem, o programa Guardiões da Vida, com objetivo de abordar moradores da cidade – principalmente idosos e pessoas com crianças – para reforçar informações sobre os cuidados com o novo coronavírus, além da importância do isolamento social, passando ainda recomendações de que voltem para suas casas, evitando a circulação. A ação percorreu nove dos 15 bairros da cidade e abordou 57 pessoas.

Como medida para enfrentar a disseminação do vírus, assistentes sociais fizeram rondas em ruas e avenidas abordando munícipes para conversar. Os profissionais destacaram as reações que perceberam nas pessoas. “Quando avistamos idosos em carros, por exemplo, abordamos também, mas, muitos estavam voltando de mercados ou farmácias. Outros, passeando em praças, já fica na defensiva e garantem que vão voltar para suas casas”, comenta o educador social Felipe Leonardo dos Santos, 30 anos.

A também educadora Silvia Campos, 50, conta que muitos munícipes param e prestam atenção nas informações, outros desviam da conversa. “Chegamos com cautela e sabemos que, de alguma forma, deixamos nossa mensagem para eles. Em casos dos idosos em situação de rua, informamos o Creas (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade”, explica.

A equipe do Diário percorreu algumas avenidas, como a Visconde da Inhaúma e a Presidente Kennedy, e percebeu, assim como os educadores, que a presença de idosos pelos bairros já diminuiu bastante. Mesmo assim, os agentes abordaram a desempregada Roberta da Silva, 37, que precisou sair com os três filhos para ir até ao banco. “Não tenho com quem deixar os meus filhos, até por isso, fiquei desempregada. Mas sei que isso (pandemia) vai passar e toda ajuda deste pessoal (Guardiões da Vida) é necessária, até para nos tranquilizar”, comenta Roberta.

O aposentado Wilson Gomes, 73, também foi alertado pela equipe e comentou que tinha consulta no oftalmologista agendada e precisava ir ao consultório. “Tenho ciência de toda informação sobre o coronavírus. É importante. Já estou isolado há 12 dias, hoje (ontem) só sai para não perder a consulta”, comenta Gomes.

O chefe de gabinete Bruno Vassari explica que a ação seguirá até o dia 20, podendo ser estendida ou suspendida, se necessário. “Tudo vai depender do que sentirmos da conscientização das pessoas. O momento não se trata de pânico, mas de alerta. As pessoas que por algum motivo não se atentaram da situação, os Guardiões reforçam essa importância de ficar em casa”, finaliza. O serviço percorrerá os bairros do município de segunda a sábado, das 8h às 17h.