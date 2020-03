Funcionário da pasta de Finanças morre suspeito da Covid-19

Vinícius Castelli

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), comunicou na noite de quinta-feira, por meio de sua rede social, a morte de Marco Antônio Guelfi, 60 anos, funcionário da Secretaria de Finanças da Prefeitura e morador da Capital.

O chefe do Executivo afirmou ainda que aguardava o resultado para saber se a morte foi causada por conta do novo coronavírus. A Prefeitura informou que o material para determinar a causa havia sido colhido, mas, até o fechamento desta edição, ainda não tinha a resposta do exame.

No anúncio, Morando, que se encontra em quarentena junto da sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), justamente por terem contraído Covid-19, lamentou o ocorrido e enviou seus sentimentos aos familiares. “Vamos seguir na luta e nos protegendo. Estou muito triste”, escreveu.

Guelfi foi socorrido no Hospital Bosque da Saúde com sintomas do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura de São Bernardo, como ele foi atendido e morreu na Capital, não há informações a respeito do sepultamento.

Sobre o funcionamento do prédio no Paço Municipal, a Prefeitura afirmou que “apenas está mantido o trabalho presencial de serviços essenciais e nas áreas em que não há possibilidade de fazer home office. Nestes casos, a recomendação é que o cuidado e a higiene pessoal sejam mantidos. Além disso, a limpeza do prédio está sendo reforçada com produtos desinfetantes”.