Será que a rede suporta?

A necessidade de isolamento traz várias situações inusitadas. É o caso do acesso dos clientes aos sistemas dos bancos. Há tempos instituições financeiras tentam esvaziar agências direcionando seus correntistas para operações on-line. Quando finalmente nos deparamos com contingência como a que enfrentamos hoje, vem o receio: será que as redes suportarão aumento substancial de seu uso? A dúvida resulta da lentidão que tem sido observada por muitos clientes ao acessar tais sistemas. Peritos na área de tecnologia da informação afastam o risco de que sobrecarga gere panes, colapsos ou perda de dados, afirmando que bancos e fintechs (startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro) estão prontos para mais esse novo desafio.



Isso porque o preparo para cenários disruptivos não vem de hoje. O público com mais de 30 anos lembra como se fosse hoje das preocupações geradas pelo ‘bug do milênio’. Na virada do ano 1999 para 2000, houve enorme preocupação com a interrupção de programas menos modernos utilizados em grandes empresas, pois as datas eram representadas somente pelos dois últimos dígitos, enquanto os programas completavam com ‘19’ na frente, para formar o ano completo. Temia-se que quando o ano mudasse de 1999 para 2000, os sistemas entenderiam estar no ano de 1900 (19 + 00), colapsando a transmissão e a acuidade dos dados. Graças a várias iniciativas para evitar o pior, o ano 2000 iniciou-se sem maiores problemas, exceto pela decepção de alguns que acreditavam no fim do mundo.

Tempos depois, em novembro de 2009, temporal de proporções históricas, com inúmeros raios, na região e Itaberaba, em São Paulo, causou curto-circuito comprometendo a transmissão de três linhas de energia elétrica a partir de Itaipu. Aproximadamente 60 milhões de pessoas ficaram às escuras por mais de cinco horas! De um lado, sustos são grandes. Por outro, percepção da vulnerabilidade diante de fatos como esses acendeu luz de alerta a setores que operam na rede mundial de computadores.

As atuais tecnologias preparam-se cada dia mais tanto para o trânsito de inúmeras informações como para ordená-las de forma proveitosa. É o big data (grande volume de dados) fazendo-se presente em nosso cotidiano. Inúmeros profissionais debruçam-se sobre o aprimoramento e acessibilidade dos serviços on-line diuturnamente. As instituições financeiras sabem que a eficiência dessas plataformas é diferencial que pesa na decisão dos clientes cada vez mais. É possível que alguma lentidão ocorra, mas há motivos para acreditar que esses acessos serão cada dia mais fluídos. Assim esperamos!



Thaís Cíntia Cárnio é especialista em banking, professora de direito das relações econômicas internacionais, direito empresarial e mercado financeiro da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

PALAVRA DO LEITOR

Paradoxo

E a vergonha continua em Mauá! Governo parece não estar nada preocupado com a pandemia. Imaginem que uma cidade do tamanho de Mauá não tenha nenhum supermercado que se possa comprar on-line. E o mais ridículo é que inaugurou lavatórios no Centro da cidade, que só tem água e faltam sabão e papel para enxugar as mãos (Setecidades, dia 22). E o pior é que há bairros na cidade ficando até três dias sem água. Minhas amigas munícipes, no dia do nosso voto vamos nos lembrar das vezes em que precisamos de água para nossas tarefas diárias e que da torneira não saía nada. Afinal, sem água nem as mãos podemos lavar. Deus nos ajude.

Rosângela Caris

Mauá

Eleições municipais

Durante entrevista que Jair Bolsonaro concedeu, dia 20, ao apresentador Ratinho, do SBT, ele chegou a defender a suspensão das eleições municipais e unificá-las ao pleito de 2022, quando o eleitorado poderia eleger, de uma única vez, desde vereador até presidente da República, passando por prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais e senadores. Aliás, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado já cresce o número de parlamentares que defendem essa ideia, principalmente em decorrência desta pandemia, com o crescente número de casos de coronavírus no País. O senador Elmano Ferrer anuncia que, dentro em breve, irá protocolar PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa prorrogar os mandados dos atuais prefeitos e vereadores eleitos em 2016. Agora vejo, neste Diário, na coluna do Brickmann (Política, dia 25), informação de que o senador paulista Major Olímpio estuda a apresentação de PEC idêntica à do colega piauiense. Acho que se isso realmente ocorresse seria grande avanço da democracia brasileira. Até porque, não vejo razão de, a cada dois anos, gastar-se milhões de reais em eleições.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Paulo Guedes

Sócio-fundador do Banco Pactual (BTG Pactual atual). Mestre e doutor pela Universidade de Chicago. Professor da PUC Rio e da FGV (Fundação Getulio Vargas). Graduado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sócio-fundador do Instituto Millenium e da BR investimentos. Com toda essa formação, chega-se à conclusão de que só pode ser esquecimento que seus amigos banqueiros estão com milhões de reais saqueados há mais de 20 anos e que o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) e o ministro Gilmar Mendes propuseram acordo indecente aos poupadores, que fracassou e que está com prazo vencido, mas continuam com os processos retidos no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Guedes, todos os poupadores de 20 anos atrás são idosos que o senhor está mostrando preocupação com o coronavírus, liberando adiantar 13º salário aos aposentados achando que está ajudando, mas com o dinheiro que já é nosso!

Nelson Sanchez

Santo André

Fundamental

Neste cenário de pandemia de coronavírus, a mídia tem papel fundamental. Embora presa às amarras do poderio econômico, os meios de comunicação precisam abrir caminhos para mudar esse estado de descalabro institucional em que nos encontramos.

Paulo Leibruder

Santo André

Incapaz

Este presidente que mora no Planalto não foi capaz de colocar a economia nos trilhos. Não teve e nunca terá capacidade de fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Desde janeiro de 2019 fica arrumando desculpas para o não crescimento da economia do nosso País. Culpa a oposição, a imprensa, o mercado externo, a crise de outras economias mundiais, a demora para se aprovar a reforma da Previdência, entre outros. O fato é que ele não tem competência para fazer o País crescer absolutamente nada. Não tem conhecimento econômico. Não tem articulação política. Não sabe dialogar. Não soube montar equipe capacitada e escolheu ministro da Economia que fala, fala e pouco faz, pois só obedece o que seu chefe manda fazer, ministro ‘obediente ao seu senhor’. E, agora, em plena pandemia, o mundo todo ‘parado’, ele diz que a quarentena vai travar a economia. Se ele não foi capaz de fazer algo antes da Covid-19, vai querer agora? Lamento, Bolsonaro, mas você não é e nunca será capaz de governar nosso povo, nossa Nação.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo