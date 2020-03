Do Diário do Grande ABC



28/03/2020 | 23:58



O Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) tem ampliado suas ações dentro dos projetos Ciee Saber Virtual e CIEE Saber Virtual PRO, plataformas de educação à distância on-line e gratuitas.

A ideia é reforçar cuidado e a prevenção do contágio da Covid-19, com o aprendizado sendo realizado de maneira remoto. A entidade estima oferecer aulas digitais para 80 mil aprendizes em diversos cursos voltados para amplas possibilidades dentro do mundo do trabalho. Entre as opções estão ações de informática, orientação profissional, dicas de comunicação e conhecimento sobre atendimento ao cliente.

As aulas de capacitação presencial de jovens nas unidades do Ciee estão suspensas até 31 de março. Mais informações estão no site oficial do centro de integração (portal.ciee.org.br).