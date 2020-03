Mundiais de Skate são suspensos devido à pandemia de coronavírus

27/03/2020 | 19:56



A direção da World Skate anunciou nesta sexta-feira a suspensão dos Mundiais das duas modalidades do esporte: Park e Street. Os dois grandes eventos podem ser decisivos na classificação para a futura Olimpíada de Tóquio, adiada para o próximo ano em razão da pandemia do novo coronavírus.

O Mundial de Park estava marcado para acontecer entre 26 e 31 de maio, em Nanquim, na China. A competição de street aconteceria em Londres, entre 19 a 24 de maio. Ainda não há nova data para os dois eventos.

Além disso, foi suspenso o ARK League, competição de Street, de nível cinco estrelas, também valendo pontos importantes na corrida olímpica. O torneio estava agendado para 22 a 26 de abril, em Samukawa, no Japão.

De acordo com a World Skate, os três eventos eram os únicos da segunda janela classificatória para a Olimpíada que ainda não haviam sido suspensos. "A entidade acompanha os desdobramentos do novo coronavírus em âmbito mundial para definir um novo calendário de competições", afirma a World Skate, em comunicado.

O skate fará sua estreia no programa olímpico nos Jogos de Tóquio, adiados para 2021. O esporte será disputado nas duas modalidades - Park e Street - nos dois naipes (masculino e feminino).

O Brasil pode ter representantes em todas as disputas, com destaque para o feminino, principalmente no Street. Pamela Rosa, Letícia Bufoni e Rayssa Leal, de apenas 12 anos, estão entre as favoritas na briga pelo pódio.