Justiça determina que Silvio Santos faça teste de DNA para investigação de paternidade, diz colunista

27/03/2020 | 19:10



Em janeiro de 2020, o colunista Leo Dias revelou que Clemozeide Lundgren abriu um processo de paternidade, no qual Silvio Santos foi citado, pedindo para ser reconhecida como filha do apresentador. Nessa sexta-feira, dia 27, o colunista afirmou que a juíza Cláudia Guimarães dos Santos, da 3ª Vara de Família e Sucessões, Foro de Osasco, São Paulo, determinou que Silvio Santos deve realizar o teste de DNA em uma data que será determinada pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC).

Leo Dias, reafirmou que o caso, que teve início há quatro anos, em Santa Catarina - onde Ludgren mora - acontece em segredo de Justiça e que pede a investigação de paternidade de Clemozeide, que, de acordo com sua mãe, é filha do apresentador. Com o pedido do teste, Silvio será intimado pelos advogados da mulher.

O caso revelado pelo colunista é o mais recente, mas existem outros quatro de supostos filhos do apresentador.