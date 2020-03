Ana Hickmann aparece com o marido mais nova - e depois morena - nas redes

27/03/2020 | 19:10



Ana Hickmann apareceu morena e cacheada nas redes sociais! A apresentadora ostentou a cabeleira e legendou: Trocar de cabelo, mudar o visual, ser uma nova pessoa. Mil possibilidades. Bom dia especial para todas as mulheres que amam cachos.

E olha só o que também pipocou nas redes sociais! Um clique antigo de Ana ao lado do marido, Alexandre, postado pelo cabeleireiro Celso Kamura. Pelo visto a amizade do casal com Kamura é antiga, né.

Horas antes de postar cacheada, Ana mostrou outro look, com cabelos laranjas. Camaleoa!