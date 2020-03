Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



27/03/2020



O Sindigás (Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo) afirmou que a oferta de botijões de gás de cozinha deve ser regularizada no prazo entre uma semana e 10 dias. Na manhã de hoje, o Diário verificou que consumidores formavam fila para ter acesso a um insumo, que em muitos locais foi limitado a dois botijões por dia. Cada um era vendido por uma média de R$ 70.

"Levantamento realizado junto às associadas do Sindigás mostra que a demanda pelo botijão de gás permanece elevada, o que gera um atraso momentâneo em alguns locais, com filas dos revendedores para retirar o produto. O consumidor antecipou suas compras, gerando uma corrida desnecessária para a compra do botijão. A situação está sendo monitorada permanentemente. As alterações necessárias para adequar o suprimento estarão concluídas no prazo de uma semana a 10 dias", informou a entidade.

Para melhor atender os consumidores, o setor obteve o comprometimento da Petrobras com o aumento da oferta do produto em diferentes pólos de suprimento, por meio de importação. A medida garantirá maior fluxo do produto para o atendimento dos revendedores, uma vez que as plantas têm capacidade operacional adicional que pode ser utilizada.

O sindicato informou que plantas de engarrafamento das empresas distribuidoras estão trabalhando a plena carga. Não há paralisação ou redução da atividade das companhias, seja motivada por quantidade de produto ou de pessoal. "Esse movimento gera a sensação de escassez, que não é real, e pode desencadear a subida dos preços, que são livres em todos os elos da cadeia do gás. Um botijão de gás de 13 quilos, que é o mais comum, dura em média 45 dias, portanto não há motivos para antecipar a sua compra", afirmou o Sindigás.