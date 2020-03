Junno Andrade posta foto dando beijão em Xuxa Meneghel para celebrar o aniversário da amada

27/03/2020 | 17:10



Nesta sexta-feira, dia 27, Xuxa Meneghel está completando 57 anos de idade! A apresentadora do The Four Brasil não gosta de comemorar a data, mas isso não significa que ela não tenha ganhado lindas homenagens de seu amado, Junno Andrade, e de diversas amigas! Por meio do Instagram, o namorado da loira postou um álbum com fotos de vários beijões do casal. Na legenda, escreveu:

Se... Se não fosse mulher.... anjo. Se não mãe.... planeta. Se não a amiga... o abraço... se não a amante... sexo... orgasmo... o prazer. Se não a namorada.... o calor, beijo na boca. Se não existisse... o desejo, o sonho... a vida. Se não fosse gente.... o amor! PARABÉNS, minha amada... Seja MUITO feliz SEMPRE!!!! E que seja SEMPRE ao meu lado! TE AMO!!!

Além de Junno, Antonia Fontenelle fez uma homenagem:

Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, me dar toda coragem que puder, que não me falte forças pra lutar... Parabéns minha amada Xuxa! Saúde, paz, amor, caminhos de vitória e mais sucesso!

Angélica postou uma foto antiga em que aparece ao lado da amiga e escreveu:

E essa foto vem com clima de TBT [Throwback Thursday, sigla usada para postar fotos antigas] porque somos vintage, né, miglinha? E também pra dizer que temos muita história, muita admiração, muito respeito e principalmente muito carinho... desejo que sua vida seja uma festa de amor e que sua generosidade vire luz nos seus dias!!!

A ex-paquita Andréa Sorvetão postou um vídeo antigo ao lado de Xuxa:

Como agradeço a Deus por ter você na minha vida. Você que é um presente pra nós. Feliz Aniversário, Xuxa! Continue brilhando como GRANDE ser humano que você é, a minha sempre Xúúú! Te amo, minha família te Ama. Deus te proteja sempre. Doida pra te dar esse abraço, beijo, cheiro... em breve!