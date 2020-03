Secretaria de SP liberará licença a projetos imobiliários de forma remota

27/03/2020 | 16:56



A Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo implantou o trabalho remoto para os servidores do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (GRAPROHAB), órgão interno responsável pelas aprovações de loteamentos, empreendimentos habitacionais, conjuntos habitacionais e condomínios para fins residenciais.

A medida foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e ao mesmo tempo proteger a saúde dos funcionários.

Desta forma, os funcionários do órgão passam a realizar as análises para concessão de licenças para empreendimentos imobiliários em suas residências. Os prazos e o cronograma de reuniões do órgão colegiado, no entanto, não sofreram quaisquer alterações e estão mantidos.

O gargalo na liberação de licenças vinha sendo relatado desde o início da crise do novo coronavírus (covid-19) por empresários do setor da construção. A preocupação é que este gargalo atrasasse ainda mais o lançamento de novos projetos quando a retomada das atividades comerciais estivesse liberada.