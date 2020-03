Youtubers convocam público para lavar as mãos

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



28/03/2020



A pandemia da Covid-19 fez crescer a discussão sobre higiene e como as pessoas podem tentar ajudar a impedir a proliferação da doença respiratória. Para reforçar essas informações, o YouTube Brasil tenta chamar a atenção do público com ajuda de populares criadores de conteúdo.

Na semana passada, o site lançou o desafio #FiqueEmCasa e Lave as Mãos #Comigo, aproveitando para espalhar vídeos e ajudar a conscientizar a população sobre a forma correta de higienizar as mãos, considerada a forma mais simples e eficaz de conter a evolução do novo coronavírus.

Entre os participantes estão as páginas do Manual do Mundo, o Canal do Júlio (do programa Cocoricó, da TV Cultura) e o endereço do youtuber Luccas Neto. É possível encontrar postagens dessas personalidades ao som da música Lavar as Mãos, de autoria do cantor e músico Arnaldo Antunes e que fez sucesso principalmente nos anos 1990, no programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o hábito seja realizado com frequência, durante tempo mínimo de 20 segundos. Além da Covid-19, a entidade estima que esse tipo de higiene reduz em até 40% contaminação de vírus e bactérias ao corpo humano.